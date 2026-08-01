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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Isles of the Sound - Islay und Jura

xploreStaffel 2Folge 2vom 01.08.2026
Isles of the Sound - Islay und Jura

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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Folge 2: Isles of the Sound - Islay und Jura

59 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Ben Fogle reist nach Islay und Jura und verfolgt die Route christlicher Mönche aus dem 6. Jahrhundert über wilde Seewege, um Gemeinschaften zu entdecken, die sich besonders viel Mühe geben, um füreinander zu sorgen.

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