Treppenhaus-Verkofferung: Privatsphäre für die Studierenden

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 20.10.2017
45 Min.Folge vom 20.10.2017Ab 12

Privatsphäre. Wer wünscht sich das nicht. Doch das haben Pia und Jamie nicht wirklich. Sie bewohnen das Dachgeschoss im Haus von Jamies Vater. Es gibt aber keine räumliche Trennung von dem Rest des Hauses. Deshalb möchten die beiden Studierenden eine Holzverkofferung über das Treppenhaus bauen, um endlich ihre Ruhe zu haben.

Kabel Eins
