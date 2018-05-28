Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Diesmal heißt es sägen-sägen-sägen!

Kabel EinsStaffel 2Folge 10vom 28.05.2018
Diesmal heißt es sägen-sägen-sägen!

Folge 10: Diesmal heißt es sägen-sägen-sägen!

62 Min.Folge vom 28.05.2018Ab 12

Jana und Dennis aus Rommerskirchen wollen aus ihrem Schlafzimmer ein Kaminzimmer machen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Auch auf die Hamburger Anja und Eike warten viele Herausforderungen: Sie planen den Bau eines riesigen Sofas aus Terrassendielen - wichtigstes Utensil dafür: ein Gasbrenner. Wer kann den Wettkampf für sich entscheiden?

