Folge 20: Der Sommer steht vor der Tür!
62 Min.Folge vom 12.06.2018Ab 12
Der Sommer steht vor der Tür, weshalb sich Aileen (32) und Andreas (35) aus Bad Harzburg endlich ihren XXL-Terrassentraum erfüllen möchten. Aus dem Nichts soll ein möblierter Wohlfühlbereich mit Sichtschutz, Dielenboden und selbstgebauten Blumenkästen entstehen. In Bayern hingegen wollen Jessica (35) und Steven (34) endlich einen Whirlpool im Garten haben. Doch bis die beiden genüsslich planschen können, muss geackert werden!
