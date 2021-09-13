Neugestaltung von BalkonienJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 11: Neugestaltung von Balkonien
61 Min.Folge vom 13.09.2021Ab 12
Beim heutigen Duell um den besten Balkon treten Anne und Andy aus Lörrach gegen die Freundinnen Sophie und Lisa aus Rangsdorf an. Wer wird am Ende Profi Mark Kühler überzeugen und darf sich über die 1.000 Euro Preisgeld freuen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins