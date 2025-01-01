Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Hundehütte gegen Ziegenstall: Ein tierisches Heimwerker-Duell

Kabel EinsStaffel 3Folge 17
Hundehütte gegen Ziegenstall: Ein tierisches Heimwerker-Duell

Hundehütte gegen Ziegenstall: Ein tierisches Heimwerker-DuellJetzt kostenlos streamen

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 17: Hundehütte gegen Ziegenstall: Ein tierisches Heimwerker-Duell

61 Min.Ab 12

Im heutigen Wettkampf geht es um neue Domizile für die eigenen Tiere: Julia und Stefan aus Putzleinsdorf in Österreich planen für ihre drei Hunde ein "Hunderesort". Die beiden treten gegen Sabrina und Thomas aus Attendorn an, die für ihre Ziege Flöckchen einen Stall bauen wollen. Welches Paar kann Resi Colter und Mark Kühler am Ende mit seinem Projekt überzeugen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Kabel Eins
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Alle 4 Staffeln und Folgen