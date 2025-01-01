Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Schlafzimmer-Duell der Hobby-Heimwerker

Kabel EinsStaffel 3Folge 6
Schlafzimmer-Duell der Hobby-Heimwerker

Schlafzimmer-Duell der Hobby-HeimwerkerJetzt kostenlos streamen

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 6: Schlafzimmer-Duell der Hobby-Heimwerker

61 Min.Ab 12

Jasmin und Thomas fordern Christiane und Sebastien zum Schlafzimmer-Duell heraus. Ex-Profi-Handballer Thomas hat genaue Vorstellungen, wie sein künftiges Schlafgemach aussehen sollte. Die zwei provisorisch übereinanderliegenden Matratzen, auf denen er und Jasmin seit acht Jahren nächtigen, haben ausgedient. Und auch Christiane und Sebastien wünschen sich ein großes Bett, in dem die gesamte Familie Platz findet. Welches Paar kann diesen Wettstreit am Ende für sich entscheiden?

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Kabel Eins
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Alle 4 Staffeln und Folgen