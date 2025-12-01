Staffel 1Folge 1vom 01.12.2025
Brückendesaster und SenklöcherJetzt kostenlos streamen
Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt
Folge 1: Brückendesaster und Senklöcher
60 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Wenn alles in Schutt und Asche liegt, gehen Experten auf Fehlersuche und enthüllen die katastrophalsten Baufehler. Als in Holland eine alte Brücke ersetzt werden soll, geschieht ein Desaster aufgrund von starken Windböen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Technologie
Produktion:CA, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH