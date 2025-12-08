Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt
Folge 3: Tückische Glasbrücken
59 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Wenn alles in Schutt und Asche liegt, gehen Experten auf Fehlersuche und enthüllen die katastrophalsten Baufehler. Glas ist ein extrem vielseitiges Material und in der Baubranche sehr beliebt. Eine tückische Glasbrücke zeigt jedoch auch die Nachteile des Baustoffs.
