Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt
Folge 5: Tödliche Konstruktionen
61 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Wenn alles in Schutt und Asche liegt, gehen Experten auf Fehlersuche und enthüllen die katastrophalsten Baufehler. Tunnel sind Meisterwerke der Ingenieurskunst und ermöglichen einen Verkehrsfluss durch ansonsten unwegsames Gelände. Doch was passiert, wenn sie einstürzen?
Genre:Dokumentation, Technologie
Produktion:CA, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH