Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 22.12.2025
Folge 7: Antike Betonmischer

59 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Wenn alles in Schutt und Asche liegt, gehen Experten auf Fehlersuche und enthüllen die katastrophalsten Baufehler. Wie wurde früher Beton hergestellt? Und wie kommt es, dass so viele antike Betonstrukturen noch stehen, während so viele kürzlich errichtete in sich zusammenfallen?

