Schwertransport im DschungelJetzt kostenlos streamen
SCHWERTRANSPORTE
Folge vom 18.03.2026: Schwertransport im Dschungel
50 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6
Brasilien hat eine Fläche von über 8,5 Millionen Quadratkilometern. Fast die Hälfte davon nimmt der Amazonas-Regenwald ein. Bis zu 60 Meter hohe Bäume, Mangroven und Überschwemmungen machen dieses Gebiet mitunter schwer passierbar - und dennoch kommen Schwertransporte in Brasilien nicht um diese Ggrüne HölleG herum. Welche Herausforderungen stellt die Natur an eine solche Transportunternehmung durch die ungezähmte Wildnis, um die Turbinen für ein Wasserkraftwerk auszuliefern?
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6