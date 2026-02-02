Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SCHWERTRANSPORTE

Schwertransport im Dschungel

WELTStaffel 1Folge 5vom 02.02.2026
Schwertransport im Dschungel

Schwertransport im DschungelJetzt kostenlos streamen

SCHWERTRANSPORTE

Folge 5: Schwertransport im Dschungel

50 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 6

Brasilien hat eine Fläche von über 8,5 Millionen Quadratkilometern. Fast die Hälfte davon nimmt der Amazonas-Regenwald ein. Bis zu 60 Meter hohe Bäume, Mangroven und Überschwemmungen machen dieses Gebiet mitunter schwer passierbar - und dennoch kommen Schwertransporte in Brasilien nicht um diese Ggrüne HölleG herum. Welche Herausforderungen stellt die Natur an eine solche Transportunternehmung durch die ungezähmte Wildnis, um die Turbinen für ein Wasserkraftwerk auszuliefern?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

SCHWERTRANSPORTE
WELT
SCHWERTRANSPORTE

SCHWERTRANSPORTE

Alle 1 Staffeln und Folgen