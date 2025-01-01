Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Scott & Bailey

Fataler Fehler

Staffel 4Folge 7
Joyn Plus
Fataler Fehler

Fataler FehlerJetzt ohne Werbung streamen

Scott & Bailey

Folge 7: Fataler Fehler

45 Min.Ab 12

Janet wendet sich an Gills Vorgesetzte, um ihr mitzuteilen, dass sie sich um den Detective Chief Inspector sorgt. Gill trinkt ihrer Meinung nach zu viel - und das auch während der Arbeitszeit. Der Anruf zieht Konsequenzen nach sich und sorgt für angespannte Stimmung im Polizeipräsidium. Der Fund einer Leiche wirft derweil eine Menge Fragen auf. Obwohl der Mann schnell identifiziert werden kann, gestalten sich die Ermittlungen schwierig.

Alle Staffeln im Überblick

Scott & Bailey
Scott & Bailey

Scott & Bailey

Alle 5 Staffeln und Folgen