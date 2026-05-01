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SEAL Team

Mumbai

Kabel EinsStaffel 2Folge 5vom 31.05.2026
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SEAL Team

Folge 5: Mumbai

41 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 16

Das Team setzt seinen Auftrag, eine Universität in Mumbai aus der Hand von Terroristen zu befreien, fort. Derweil kämpft Jason mit seiner Entscheidung, die Seals zu verlassen.

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