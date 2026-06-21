SEAL Team
Folge 8: El Lazo
38 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 16
Die Seals stoßen auf eine neue Spur: El Lazo, Dozas engster Vertrauter, soll sie zu ihm führen. Um ihn in die Stadt zu locken, inszenieren sie einen Angriff auf ein Drogenlabor.
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SEAL Team
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action, Militär
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: CBS International Television & © Season 1-2: CBS Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS 2017 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved