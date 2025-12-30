Der Rechtsstreit um SupermanJetzt kostenlos streamen
Secret History of Comics
Folge 3: Der Rechtsstreit um Superman
40 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Jerry Siegel und Joe Shuster sind für die Entstehung des bekanntesten Superhelden weltweit verantwortlich: Superman. In den 40er Jahren treten die jungen Schöpfer ihre Rechte an der Figur jedoch an einen Verlag ab und müssen daraufhin jahrelang dafür kämpfen, diese wiederzuerlangen.
