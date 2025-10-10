Zum Inhalt springenBarrierefrei
Secret History of Comics

Die Farbe der Comics

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 10.10.2025
Die Farbe der Comics

Secret History of Comics

Folge 5: Die Farbe der Comics

41 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

In den frühen 90er Jahren spaltet sich eine Gruppe afroamerikanischer Zeichner und Autoren von Marvel ab, um ihre eigene Firma zu gründen: Milestone Comics. Diese macht es sich zur Aufgabe, Minderheiten zu repräsentieren.

