ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 10.10.2025
Folge 6: Image Comics - Vereinigung der Unabhängigen

40 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

Im Jahr 1992 wird Image Comics von sieben bekannten Autoren begründet, die sich von den großen Firmen Marvel und DC distanzieren wollen. Der neue Verlag verspricht seinen Künstlern, dass sie die kreative Kontrolle an ihren Figuren behalten dürfen.

