Selena Gomez + Restaurant
Ab 0
Ab 0
Selena Gomez + Restaurant
Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez poliert ihre Kochkünste mit Hilfe von Meisterköchen auf. Sie verlässt die heimische Küche und begibt sich in die professionellen Küchen einiger der angesagtesten Restaurants in Los Angeles, wie dem renommierten “CUT Steakhouse” von Chefkoch Wolfgang Puck oder dem innovativen “Girl & the Goat” von Stephanie Izard. Auf ihrem Weg, ein Gericht zu kreieren, das es auf die Speisekarte der Spitzenrestaurants schafft, wird sie auf Herz und Nieren geprüft. Dabei lernt sie neue Rezepte und verrät Tipps und Tricks für den Umgang mit Katastrophen in der Küche.
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.