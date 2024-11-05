Selena Gomez + Restaurant
Folge vom 05.11.2024: Lemon Grove
22 Min.Folge vom 05.11.2024
Selena Gomez und ihre Freundin Raquelle besuchen das Lemon Grove, einen angesagten Hotspot in Hollywood, wo Chefkoch Marcel Vigneron sie mit drei seiner Lieblingsgerichte überrascht. Seine kulinarischen Kreationen setzen die Messlatte hoch für Selena, die selbst ein eigenes farbenfrohes Gericht mit außergewöhnlichen Zutaten kreieren soll. Während Raquelle die Freuden des professionellen begehbaren Kühlschranks erkundet, widmet sich Selena mit Leidenschaft ihrem Gericht. Schließlich liegt es an Marcel und seinem Team zu entscheiden, ob Selens lila Teller als neue Spezialität auf die Speisekarte kommt oder nur als eine auffällige Farbbombe in Erinnerung bleibt.
