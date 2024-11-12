Selena Gomez + Restaurant
Folge vom 12.11.2024: Girl & The Goat
22 Min.Folge vom 12.11.2024
Als Selena Gomez das Girl & the Goat betritt, steht sie vor einer aufregenden Herausforderung: Die renommierte Chefköchin Stephanie Izard, die als einzige Person sowohl Iron Chef als auch Top Chef gewonnen hat, fordert sie mit einem Blindtest heraus. Diese Erfahrung inspiriert Selenas Geschmacksnerven und lässt ihre Kreativität sprudeln. Für ihre Spezialität kreiert sie ein Ricotta-Toast-Gericht, das auf ihrer Liebe zu Käse und Crackern basiert. Mit der Hoffnung, Stephanie mit einer einzigartigen, käsigen und knusprigen Kreation zu überraschen, setzt Selena alles auf eine Karte und zeigt ihr Können in dieser anspruchsvollen Küche.
