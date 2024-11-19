Selena Gomez + Restaurant
Folge vom 19.11.2024: Moo's Craft Barbecue
23 Min.Folge vom 19.11.2024
Selena Gomez probiert bei Moo's Craft Barbecue in Los Angeles das beste texanische Barbecue der Stadt. Nun soll sie ein Gericht kreieren, das der fleischbetonten Speisekarte ihre persönliche Note verleiht. Kurzerhand beschließt Selena, eine einzigartige Wurst zu entwickeln, die die Aromen einer ihrer liebsten Speisen vereint. Doch schon bald fühlen sich Selena und ihre Freundin Raquelle überfordert, als ihnen klar wird, dass sie keine Ahnung haben, wie man überhaupt Würste herstellt. Die Situation spitzt sich zu, als Selenas Großeltern auftauchen – zwei gebürtige Texaner, die mit strengem Blick prüfen wollen, ob Selenas Kreation dem Anspruch der texanischen Küche und der Speisekarte von Moo's Craft Barbecue gerecht wird!
