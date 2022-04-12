Der Pate der 5th AvenueJetzt ohne Werbung streamen
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 3: Der Pate der 5th Avenue
40 Min.Folge vom 12.04.2022Ab 12
Eine Nachbarschaft in Brooklyn lebt in Angst und Schrecken: Ein Serienmörder zieht durch die Straßen und erschießt mehrere Ladenbesitzer nach Feierabend in deren Geschäften. Die Leichen seiner Opfer bedeckt er mit Kleidung, die er vor Ort findet - ein seltsames Markenzeichen, das der Polizei keine weiteren Hinweise auf die Identität des Killers liefert. Erst, als ein mysteriöser Mann mit einer Reisetasche auf einer Überwachungskamera entdeckt wird, ergibt sich ein klares Bild.
Alle Staffeln im Überblick
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH