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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Der Tierkreis

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 30.04.2026
Der Tierkreis

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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 4: Der Tierkreis

40 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Im Mai 1990 beginnt in New York City eine schreckliche Mordserie: Ein Killer sucht seine Opfer gezielt nach deren Sternzeichen aus und hinterlässt an den Tatorten Zeichnungen mit seinen weiteren Plänen. Für die Polizei beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der Täter hat es auf alle zwölf Zeichen des Tierkreises abgesehen.

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