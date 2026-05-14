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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Menschenjagd

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 14.05.2026
Menschenjagd

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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 6: Menschenjagd

40 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

In den 80er Jahren werden mehrere ermordete Frauen in flachen Gräbern in der Wildnis Alaskas gefunden. Der Täter verschleppt seine Opfer an abgelegene Orte und jagt sie dort bis zum Tod. Die Ermittler suchen im Rotlichtviertel von Anchorage nach Hinweisen auf den Serienmörder - ohne Erfolg. Erst, als eine Prostituierte die schreckliche Tortur überlebt, kann sie der Polizei eindeutige Hinweise auf den skrupellosen Killer liefern.

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