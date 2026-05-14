Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 6: Menschenjagd
40 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
In den 80er Jahren werden mehrere ermordete Frauen in flachen Gräbern in der Wildnis Alaskas gefunden. Der Täter verschleppt seine Opfer an abgelegene Orte und jagt sie dort bis zum Tod. Die Ermittler suchen im Rotlichtviertel von Anchorage nach Hinweisen auf den Serienmörder - ohne Erfolg. Erst, als eine Prostituierte die schreckliche Tortur überlebt, kann sie der Polizei eindeutige Hinweise auf den skrupellosen Killer liefern.
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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED / & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED