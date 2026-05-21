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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Flucht vor einem Serienmörder

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 21.05.2026
Flucht vor einem Serienmörder

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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 7: Flucht vor einem Serienmörder

40 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

In Florida werden im Frühjahr 1984 mehrere Frauenleichen gefunden. Die Opfer wurden alle geschlagen, vergewaltigt und schließlich mit einem Strick erdrosselt, der an eine Hundeleine erinnert. Trotz diverser Spuren an den Tatorten, können die Ermittler keinen Verdächtigen identifizieren. Erst als ein 17-jähriges Mädchen ihrem brutalen Kidnapper entkommt, kann sie entscheidende Hinweise auf den Serienkiller liefern.

Weitere Folgen in Staffel 2

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