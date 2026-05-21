Flucht vor einem SerienmörderJetzt kostenlos streamen
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 7: Flucht vor einem Serienmörder
40 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
In Florida werden im Frühjahr 1984 mehrere Frauenleichen gefunden. Die Opfer wurden alle geschlagen, vergewaltigt und schließlich mit einem Strick erdrosselt, der an eine Hundeleine erinnert. Trotz diverser Spuren an den Tatorten, können die Ermittler keinen Verdächtigen identifizieren. Erst als ein 17-jähriges Mädchen ihrem brutalen Kidnapper entkommt, kann sie entscheidende Hinweise auf den Serienkiller liefern.
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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED /