Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 8: Vom Sport zum Mord
39 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Entlang des Interstate 5 in Oregon kommt es in den frühen 80er Jahren zu einer Reihe von Diebstählen, sexuellen Übergriffen und Morden. Der Täter hat ein besonderes Markenzeichen: Er fesselt seine Opfer an Händen und Füßen mit Sporttape und trägt dieses selbst über der Nase. Eine Sonderkommission macht es sich zur Aufgabe, den brutalen Killer zu jagen und stößt schließlich auf einen ehemaligen Profi-Footballspieler.
Alle Staffeln im Überblick
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED / & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED