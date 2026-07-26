Staffel 3Folge 3vom 26.07.2026
Das UngeheuerJetzt kostenlos streamen
Sharkdog
Folge 3: Das Ungeheuer
7 Min.Folge vom 26.07.2026
Max und seine Freunde sind davon überzeugt, dass ein Monster ihre Pyjamaparty ruinieren will. Deswegen soll sich der mutige Sharkdog auf die Suche nach dem Ungeheuer machen und es davon abhalten, ihre Party zu ruinieren.
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Sharkdog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, SG, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany