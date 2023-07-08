Zum Inhalt springenBarrierefrei
She-Ra

Die Steinmenschen

ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 43 vom 08.07.2023
Die Steinmenschen

Die SteinmenschenJetzt kostenlos streamen

She-Ra

Folge 43: Die Steinmenschen

22 Min. Folge vom 08.07.2023 Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

