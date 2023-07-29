Zum Inhalt springenBarrierefrei
She-Ra

Mein Freund, mein Feind

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 50vom 29.07.2023
Mein Freund, mein Feind

She-Ra

Folge 50: Mein Freund, mein Feind

22 Min.Folge vom 29.07.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

