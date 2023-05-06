Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 23vom 06.05.2023
22 Min.Folge vom 06.05.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

ProSieben MAXX
