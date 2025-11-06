Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 8Folge 15vom 06.11.2025
21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Doug belädt seinen LKW mit einem Stück amerikanischer Geschichte und transportiert es durch das halbe Land. Dabei wird es allerdings knapp für den Trucker, der um jeden Preis einen aufkommenden Schneesturm umfahren möchte. Dwight und Tyesha entdecken derweil ihre großzügige Seite und nehmen sich einer Lieferung für die gute Sache an.

