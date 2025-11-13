Shipping Wars - Die Transporter
Folge 2: Der Leichenwagen
21 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Paul will ein Münzkarussell nach Palm Springs, Kalifornien, verschicken und benötigt dafür einen Transport-Profi. Kann Jarrett seinen Ansprüchen gerecht werden und die Ware pünktlich ausliefern? Außerdem steht ein historischer Leichenwagen aus dem Jahr 1875 zur Abholung bereit, der nach Houston zum Museum für Bestattungsgeschichte gebracht werden soll. Todd und Tamera machen sich auf den Weg, um die wertvolle Fracht in Empfang zu nehmen.
Genre:Reality
Produktion:US, 2012
