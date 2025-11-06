Shipping Wars - Die Transporter
Folge 11: Irgendwas ist immer
21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Eine neue Lieferung stellt Natascha vor mehr als nur eine Herausforderung: Zunächst muss sie ihren LKW durch enge Gassen manövrieren und dann auch noch selbst einen Gabelstapler organisieren, um ihren Anhänger zu beladen. Das könnte die Truckerin teuer zu stehen kommen. Molly und Russell bekommen beim Transport eines ganzen Friseursalons Probleme mit der Technik.
