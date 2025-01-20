Sin City Tow - Die Abschlepper von Las Vegas
Folge vom 20.01.2025: Goldgruben
44 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 6
Drew macht den Job erst seit drei Monaten. Als Abschleppfahrer muss er noch sehr viel lernen. Und in dieser Folge soll der Neuling in Las Vegas auf dem Parkplatz eines Casinos eine Limousine abschleppen. Das vier Tonnen schwere Vehikel bringt Drews Truck an seine Grenzen. Deshalb rückt ein Kollege mit einem Schwerlaster an. „TW“ bekommt es derweil mit kurioser Kundschaft zu tun. Ist der Mann nur in Feierlaune oder total verrückt? In seinem Wagen sitzt eine Braut aus Plastik. Und Betriebsleiter Nick schlägt sich mit einem wütenden Autofahrer herum.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
