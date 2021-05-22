Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sizilianischer Haustraum mit Lorraine Bracco

HGTVFolge vom 22.05.2021
Im Haus von Lorraine gibt es noch zwei Baustellen zu bewältigen, bevor ihre Familie nach Sambuca di Sicilia zu Besuch kommt. Deshalb geht es der Fassade und dem Herzstück des Hauses – der Küche – an den Kragen. Beides soll im historischen Stil des Hauses gehalten sein und eine warme Wohlfühlatmosphäre versprühen. Dafür begibt sich Lorraine auf die Suche nach authentischen Stücken für die Küche. Doch bevor es an den Feinschliff und die letzten Details geht, muss die Hausherrin einige Hindernisse überwinden. Sie vermeidet knapp eine Küchenkatastrophe. Doch am Ende feiert sie die Fertigstellung ihres italienischen Ferienhauses für einen Euro!

