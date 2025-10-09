Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 9vom 09.10.2025
Folge 9: Tod auf dem Rhein

48 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12

Als es an seiner Tür klingelt, ist Jupp erstaunt: Nicht seine alte Flamme Irene Görgens von der Sitte steht vor ihm, sondern sein Kollege Taube. Der hat eine furchtbare Nachricht für ihn: Eben wurde Irene samt ihres Autos aus dem Rhein gezogen. Offenbar ist der Wagen von der Straße abgedrängt worden, als sie auf dem Weg zu einem Termin war, der mit ihrem aktuellen Fall zu tun hat.

