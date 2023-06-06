Vitória Mendonça: Model und Skateboard-JugendikoneJetzt kostenlos streamen
Skate Tales
Folge 3: Vitória Mendonça: Model und Skateboard-Jugendikone
21 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12
Madars Apse trifft die brasilianische Skateboard-Pionierin Vitória Mendonça, die aus bescheidenen Verhältnissen zur Skateboarderin, zum Model und zur Jugendikone aufstieg.
Skate Tales
Genre:Skateboarding
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen