Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SOKO Leipzig

Recht und Gerechtigkeit

SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 21vom 30.12.2025
Joyn Plus
Recht und Gerechtigkeit

Recht und GerechtigkeitJetzt ohne Werbung streamen

SOKO Leipzig

Folge 21: Recht und Gerechtigkeit

44 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Nach einem umstrittenen Freispruch wird Strafverteidigerin Gesine Annen ermordet. Ihr ehemaliger Mandant Johannes Bergmann, der trotz Geständnisses nicht verurteilt wurde, könnte der Grund dafür sein. Denn Johannes hat den Neffen des kalabrischen Mafiosi Franco Catanzaro getötet - und der sinnt nun auf Rache. Während das Team ermittelt, ringt Staatsanwalt Binz mit einem persönlichen Dilemma: Soll er das Gesetz brechen, um die illegale Adoption seines Partners zu decken?

Alle Staffeln im Überblick

SOKO Leipzig
SAT.1 emotions
SOKO Leipzig

SOKO Leipzig

Alle 2 Staffeln und Folgen