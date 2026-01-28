SOKO Leipzig
Folge 1: Wunschkind
44 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Der Musikprofessor Christian Lerch wird ermordet aufgefunden - ausgerechnet kurz vor der geplanten Adoption eines Kindes mit seiner Frau. Die Ermittlungen decken eine mögliche Affäre mit der jungen Karola auf. Doch der Fall nimmt eine dramatische Wendung, als auch Karola tot aufgefunden wird. Plötzlich stehen Lerchs Ehefrau und Karolas Lebensgefährte unter dringendem Tatverdacht.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH