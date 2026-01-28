Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 17Folge 1vom 28.01.2026
Folge 1: Wunschkind

44 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12

Der Musikprofessor Christian Lerch wird ermordet aufgefunden - ausgerechnet kurz vor der geplanten Adoption eines Kindes mit seiner Frau. Die Ermittlungen decken eine mögliche Affäre mit der jungen Karola auf. Doch der Fall nimmt eine dramatische Wendung, als auch Karola tot aufgefunden wird. Plötzlich stehen Lerchs Ehefrau und Karolas Lebensgefährte unter dringendem Tatverdacht.

