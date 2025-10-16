Zum Inhalt springenBarrierefrei
SOKO Leipzig

Tod eines Kollegen

SAT.1 emotions
Staffel 17
Folge 10
vom 16.10.2025
Tod eines Kollegen

SOKO Leipzig

Folge 10: Tod eines Kollegen

44 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Ein Beamter wird mitten in der Polizeidirektion ermordet - der Täter ist vermutlich noch im Gebäude. Während Dagmar und das Team unter Hochdruck ermitteln, wachsen Misstrauen und Angst. Zur selben Zeit trifft Tom in einer Bar eine verführerische Fremde, ahnungslos, dass diese Begegnung sein Leben dramatisch verändern wird.

