SOKO Leipzig
Folge 10: Tod eines Kollegen
44 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Ein Beamter wird mitten in der Polizeidirektion ermordet - der Täter ist vermutlich noch im Gebäude. Während Dagmar und das Team unter Hochdruck ermitteln, wachsen Misstrauen und Angst. Zur selben Zeit trifft Tom in einer Bar eine verführerische Fremde, ahnungslos, dass diese Begegnung sein Leben dramatisch verändern wird.
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH