SOKO Leipzig

Väter

SAT.1 emotionsStaffel 17Folge 13vom 13.02.2026
Väter

SOKO Leipzig

Folge 13: Väter

44 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Der Tod eines Jugendlichen führt die Kommissare in Leipzigs Politik. Während Sozialarbeiter Ralf Meineke für die Anerkennung von Sekundarprävention kämpft, hält Wolfgang Witting Jugendliche, die bereits straffällig geworden sind, für verloren. Doch als sein eigener Sohn Florian in eine Jugendgang abrutscht, gerät Wittings Weltbild ins Wanken - und der Fall nimmt eine persönliche Wendung.

SAT.1 emotions
