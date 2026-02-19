SOKO Leipzig
Folge 17: Der Strahl
44 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Ein einsamer Rentner wird tot in seiner Wohnung entdeckt - in auffallend starrer Haltung, eine Pistole in der Hand, umgeben von rätselhaften kyrillischen Zeichen. Der ungewöhnliche Tatort gibt der SOKO Rätsel auf. Als wenig später eine weitere Leiche gefunden wird, steht fest: Ein Profi-Killer ist am Werk und ein weiteres Opfer ist offenbar bereits ins Visier geraten.
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH