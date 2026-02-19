Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SOKO Leipzig

Der Strahl

SAT.1 emotionsStaffel 17Folge 17vom 19.02.2026
Joyn Plus
Der Strahl

Der StrahlJetzt ohne Werbung streamen

SOKO Leipzig

Folge 17: Der Strahl

44 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Ein einsamer Rentner wird tot in seiner Wohnung entdeckt - in auffallend starrer Haltung, eine Pistole in der Hand, umgeben von rätselhaften kyrillischen Zeichen. Der ungewöhnliche Tatort gibt der SOKO Rätsel auf. Als wenig später eine weitere Leiche gefunden wird, steht fest: Ein Profi-Killer ist am Werk und ein weiteres Opfer ist offenbar bereits ins Visier geraten.

Alle Staffeln im Überblick

SOKO Leipzig
SAT.1 emotions
SOKO Leipzig

SOKO Leipzig

Alle 2 Staffeln und Folgen