Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SOKO Leipzig

Beste Freundin

SAT.1 emotionsStaffel 17Folge 2vom 06.10.2025
Joyn Plus
Beste Freundin

Beste FreundinJetzt ohne Werbung streamen

SOKO Leipzig

Folge 2: Beste Freundin

44 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12

Was als ausgelassener Junggesellinnenabschied beginnt, endet tödlich: Jessica, die bald heiraten wollte, bricht plötzlich zusammen - in ihrem Glas war kein Alkohol, sondern Nervengift. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Hat jemand aus dem engsten Kreis nachgeholfen? Während alle Beteiligten sich ahnungslos geben, bringt ein Geständnis ihres Verlobten eine überraschende Wendung.

Alle Staffeln im Überblick

SOKO Leipzig
SAT.1 emotions
SOKO Leipzig

SOKO Leipzig

Alle 1 Staffeln und Folgen