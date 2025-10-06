SOKO Leipzig
Folge 2: Beste Freundin
44 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Was als ausgelassener Junggesellinnenabschied beginnt, endet tödlich: Jessica, die bald heiraten wollte, bricht plötzlich zusammen - in ihrem Glas war kein Alkohol, sondern Nervengift. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Hat jemand aus dem engsten Kreis nachgeholfen? Während alle Beteiligten sich ahnungslos geben, bringt ein Geständnis ihres Verlobten eine überraschende Wendung.
