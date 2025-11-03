SOKO Leipzig
Folge 22: Der Wert des Lebens
44 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Der Tod des Rentners Bodo Stoltz wirft Fragen auf: Der Mann litt an Depressionen und sehnte sich nach Erlösung. Die Ermittlungen führen zu seiner Tochter und zu einer fragwürdigen Therapiegruppe unter der Leitung von Prof. Selcher, der radikale Ansichten zum Thema Freitod vertritt. Olivia sieht sich mit schwierigen moralischen Fragen konfrontiert.
