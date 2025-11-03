Zum Inhalt springenBarrierefrei
SOKO Leipzig

Der Wert des Lebens

SAT.1 emotionsStaffel 17Folge 22vom 03.11.2025
Der Wert des Lebens

SOKO Leipzig

Folge 22: Der Wert des Lebens

44 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Der Tod des Rentners Bodo Stoltz wirft Fragen auf: Der Mann litt an Depressionen und sehnte sich nach Erlösung. Die Ermittlungen führen zu seiner Tochter und zu einer fragwürdigen Therapiegruppe unter der Leitung von Prof. Selcher, der radikale Ansichten zum Thema Freitod vertritt. Olivia sieht sich mit schwierigen moralischen Fragen konfrontiert.

