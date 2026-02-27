SOKO Leipzig
Folge 23: Frankenstein
45 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Eine Leiche im Klinikabfall führt die Ermittler zu Professor Hansen, der mit medizinischen 3D-Druckern an künstlichem Gewebe forscht. Das Opfer, Tanja Wolf, hatte zuvor gemeinsam mit ihrem Mann gegen die ethisch bedenklichen Methoden protestiert - und auch gegen ihre eigene Schwester, die ebenfalls im Klinikum arbeitet.
