SOKO Leipzig

Frankenstein

SAT.1 emotionsStaffel 17Folge 23vom 27.02.2026
SOKO Leipzig

Folge 23: Frankenstein

45 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Eine Leiche im Klinikabfall führt die Ermittler zu Professor Hansen, der mit medizinischen 3D-Druckern an künstlichem Gewebe forscht. Das Opfer, Tanja Wolf, hatte zuvor gemeinsam mit ihrem Mann gegen die ethisch bedenklichen Methoden protestiert - und auch gegen ihre eigene Schwester, die ebenfalls im Klinikum arbeitet.

