SAT.1 emotionsStaffel 17Folge 25vom 03.03.2026
Folge 25: Einmal im Leben

44 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Der Tod des Bordellbesitzers Marco Kovac deutet auf einen Bandenkrieg hin, insbesondere da Rotlicht-Boss Harro Bender wieder frei ist. Als auch Bender ermordet wird, ändert sich die Richtung der Ermittlungen: Die verschwundene Prostituierte Nora rückt in den Fokus. Währenddessen kommen sich Dagmar und Rico vom MEK näher.

SAT.1 emotions
