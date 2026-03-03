SOKO Leipzig
Folge 25: Einmal im Leben
44 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Der Tod des Bordellbesitzers Marco Kovac deutet auf einen Bandenkrieg hin, insbesondere da Rotlicht-Boss Harro Bender wieder frei ist. Als auch Bender ermordet wird, ändert sich die Richtung der Ermittlungen: Die verschwundene Prostituierte Nora rückt in den Fokus. Währenddessen kommen sich Dagmar und Rico vom MEK näher.
