SAT.1 emotionsStaffel 17Folge 5vom 03.02.2026
Gestohlenes Leben

Folge 5: Gestohlenes Leben

44 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Ein Koffer mit lebensrettenden Stammzellen für den leukämiekranken Elias wird am Bahnhof gestohlen. Während die Polizei fieberhaft ermittelt, meldet sich der Dieb und fordert ein Lösegeld in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Ein schnelles Handeln ist erforderlich, da Elias' Immunsystem für die Transplantation bereits zerstört wurde und die Zellen nur wenige Stunden haltbar sind ...

SAT.1 emotions
