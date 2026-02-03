SOKO Leipzig
Folge 5: Gestohlenes Leben
44 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Ein Koffer mit lebensrettenden Stammzellen für den leukämiekranken Elias wird am Bahnhof gestohlen. Während die Polizei fieberhaft ermittelt, meldet sich der Dieb und fordert ein Lösegeld in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Ein schnelles Handeln ist erforderlich, da Elias' Immunsystem für die Transplantation bereits zerstört wurde und die Zellen nur wenige Stunden haltbar sind ...
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH