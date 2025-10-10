Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 17Folge 6vom 10.10.2025
Folge 6: Harte Jungs

44 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

Als ein SEK-Beamter in Dresden mit einem Präzisionsgewehr erschossen wird, deutet vieles darauf hin, dass der Anschlag von jemandem aus den eigenen Reihen ausgeübt wurde. Um der Sache auf den Grund zu gehen, wird Jan auf den Fall angesetzt und deckt gemeinsam mit Ina eine Reihe interner Vorfälle auf: missglückte Einsätze, Mobbing und brutale Machtspiele. Das Bild der unantastbaren Einheit zerfällt Stück für Stück ...

